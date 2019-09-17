https://static.news.ru/photo/956e9d96-d92b-11e9-878a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская в беседе с News.ru рассказала о поступивших обращениях граждан, которые жалуются на расположенные в жилых домах питейные заведения.

Особенно это актуально, когда сначала проектировался дом с совершенно другим использованием нежилого помещения, а потом взяли и без согласия граждан перепрофилировали. Естественно, это доставляет огромное неудобство жителям дома. Потому что распитие происходит иногда прямо на детских площадках рядом, на лавочках каких-то, — сказала Хованская.

Она отметила, что проблема использования нежилых помещений в домах более широка. Так, в них могут размещаться бани, сауны и заведения «неприятного свойства».

По словам депутата, планируется законопроект, согласно которому изменение назначения нежилого помещения будет возможно только с согласия проживающих в доме собственников.

Ранее News.ru сообщал о том, что продажа алкоголя в расположенных на первых этажах жилых домов барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров в скором времени может оказаться под запретом.

По данным источников «Коммерсанта», соответствующий законопроект, подготовленный депутатами «Единой России», поддержали в правительстве РФ. Авторы инициативы пояснили, что россияне выступают категорически против размещения питейных заведений в жилых домах. При этом принятие законопроекта призвано также обеспечить общественный порядок и тишину в ночное время.