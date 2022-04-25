В Госдуме рассказали о новых правилах маркировки иноагентов в соцсетях

Новый законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который готовится к внесению в Госдуму, предлагает отменить обязательную маркировку иностранных агентов в личных публикациях, не связанных с основной деятельностью. Об этом сообщила в Telegram член комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Мария Бутина. При этом необходимость маркировки сохраняется при распространении материалов иноагента в СМИ и интернете, а также при обращении в госорганы и образовательные учреждения.

«Постить котиков» иноагент сможет без отметки о работе за иностранные деньги, законопроект обязывает ставить маркировку «иноагент» только в профильных деятельности материалах, — сказала Бутина.

Ранее стало известно, что новый законопроект предусматривает внесение в реестр иноагентов их родственников, если они будут признаны аффилированными с ними лицами или получают какую-либо финансовую и имущественную помощь. Документ в ближайшие дни будет внесён на рассмотрение в Госдуму.

Накануне Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов бывшего главреда «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, журналистов Александра Невзорова и Сергея Пархоменко. Также список пополнили Артур Асафьев, Екатерина Лушникова, Ярослав Сироткин и Владимир Воронов.