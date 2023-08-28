В Госдуме рассказали о деятельности шпионов из разных стран в России Депутат Гусев: в России действуют американские, украинские и европейские шпионы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России действуют американские, украинские и европейские шпионские сети, которых в ближайшее время надо отыскать с помощью сотрудников ФСБ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Гусев. По его словам, задержание экс-сотрудника Генконсульства США Роберта Шонова, обвиняемого в сборе данных о ходе СВО и мобилизации, — хороший показатель работы российских структур и очередная победа в долгой борьбе со шпионажем.

Шпионаж – это серьезное преступление, которое наносит ущерб нашей стране. Поэтому все вовлеченные лица должны быть привлечены к ответственности, независимо от их гражданства или принадлежности к иностранным разведывательным службам. Необходимо обеспечить строгое соблюдение нашего уголовного законодательства и наказывать виновных по всей строгости. Уверен, в ближайшее время будет приостановлена деятельность и других шпионских сетей, — заявил Гусев.

Ранее стало известно, что ФСБ России пресекла противоправную деятельность бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке. По версии следствия, Шонов выполнял задания политического отдела посольства США в Москве с сентября 2022 года. За это он получал материальное вознаграждение.

В ФСБ РФ утверждают, что в число задач Шонова входил сбор информации о ходе специальной военной операции, а также о мобилизационных процессах в российских регионах. В настоящее время проводится расследование, следователи устанавливают все обстоятельства деятельности Шонова. Ему были предъявлены обвинения в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Мужчине грозит до восьми лет колонии.