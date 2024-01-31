В Госдуме рассказали, как и зачем Украина дестабилизирует Дальний Восток Депутат Матвейчев: Киев раскачивает сепаратистские настроения на Дальнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытки Киева раскачать сепаратистские настроения на Дальнем Востоке начались еще до СВО, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он напомнил, что там проживает довольно много выходцев с Украины, поэтому информационное воздействие на Дальневосточный регион оказывается активнее, чем на другие.

Киев там работает в три-четыре раза больше, чем, скажем, по Уралу или Сибири. Ну потом, как, к примеру, Урал или какая-то другая центральная область отделится от России? А Дальний Восток как бы с краю. И внушить населению, что оно само проживет без Москвы, что там есть полезные ископаемые и все остальное, конечно, легче, — пояснил он.

Парламентарий, ранее работавший в Хабаровском крае, отмечает, что воздействие на население идет в основном через сообщества в интернете. Цель такой подрывной деятельности, полагает он, в том, чтобы «разбудить» сепаратизм и превратить регион в новый Техас.

Начиная с 2014 года они эти настроения раскачивают. Существует множество пабликов и других инструментов их воздействия, через которые не напрямую они пытаются раскачать сепаратизм, — подчеркнул Олег Матвейчев.

Сегодня, 31 января, заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин, выступая на заседании итоговой коллегии прокуратуры Приморского края, сообщил, что на Дальнем Востоке фиксируются попытки «расшатать» обстановку. В частности, в регионе отмечается рост числа диверсий, случаев шпионажа и других преступлений против интересов РФ. Их организаторами, уверен Демешин, являются зарубежные силы.

Также сегодня Хабаровский краевой суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в госизмене. По данным ФСБ России, осужденная перечисляла личные деньги на нужды ВСУ. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.