Для увеличения потока туристов по городам «Золотого кольца России» помимо финансирования туристических объектов необходимо повсеместное развитие инфраструктуры, скоростного Интернета, который бы существенно способствовал формированию среды для бизнеса, и внедрение современных технологий для реализации турпродуктов, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он призвал решить организационные проблемы в городах, среди которых кадровые сложности, количество квалифицированных экскурсоводов и низкая вовлеченность местного населения в сферу туризма.
Необходимо развивать маршруты для объединения городов, создание нового имиджа маршрута. Для того, чтобы экономические показатели туристических маршрутов «Золотого кольца России» росли необходимо решение нескольких видов задач: это инфраструктурные – требуется улучшение состояния дорог и увеличение количества современных комфортабельных средств размещения и соблюдение стандартов сервиса, среди содержательных проблем — уменьшение длительности отдыха на маршруте и недостаток информации о маршруте для современной целевой аудитории, — сказал Говырин.
Для решения задач по наращиванию турпотока до 30 млн туристических поездок необходимо увеличить как бюджетное финансирование отрасли туризма, так и привлечение инвестиций в инфраструктуру, считает депутат. По мнению Говырина, подобные меры необходимы, чтобы турпоток «Золотого кольца России» составил пятую часть всех туристических путешествий по России.
Чтобы сам туристический проект «Золотое кольцо России» масштабировался и его экономические показатели были не просто на слуху, а с каждым годом росли необходим хороший сайт, мобильное приложение, которым бы могли воспользоваться все желающие, — добавил парламентарий.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что национальные особенности являются сдерживающим фактором и мешают развиваться туризму в Дагестане. Эксперт подчеркнул, что преимущественно там живут мусульмане, поэтому женщины не могут носить открытые купальники.