В Госдуме раскрыли способ увеличить турпоток в города «Золотого кольца» Депутат Говырин призвал улучшить инфраструктуру в городах «Золотого кольца»

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Ростов Великий - город золотого кольца России

Для увеличения потока туристов по городам «Золотого кольца России» помимо финансирования туристических объектов необходимо повсеместное развитие инфраструктуры, скоростного Интернета, который бы существенно способствовал формированию среды для бизнеса, и внедрение современных технологий для реализации турпродуктов, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. Он призвал решить организационные проблемы в городах, среди которых кадровые сложности, количество квалифицированных экскурсоводов и низкая вовлеченность местного населения в сферу туризма.

Необходимо развивать маршруты для объединения городов, создание нового имиджа маршрута. Для того, чтобы экономические показатели туристических маршрутов «Золотого кольца России» росли необходимо решение нескольких видов задач: это инфраструктурные – требуется улучшение состояния дорог и увеличение количества современных комфортабельных средств размещения и соблюдение стандартов сервиса, среди содержательных проблем — уменьшение длительности отдыха на маршруте и недостаток информации о маршруте для современной целевой аудитории, — сказал Говырин.

Для решения задач по наращиванию турпотока до 30 млн туристических поездок необходимо увеличить как бюджетное финансирование отрасли туризма, так и привлечение инвестиций в инфраструктуру, считает депутат. По мнению Говырина, подобные меры необходимы, чтобы турпоток «Золотого кольца России» составил пятую часть всех туристических путешествий по России.

Чтобы сам туристический проект «Золотое кольцо России» масштабировался и его экономические показатели были не просто на слуху, а с каждым годом росли необходим хороший сайт, мобильное приложение, которым бы могли воспользоваться все желающие, — добавил парламентарий.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что национальные особенности являются сдерживающим фактором и мешают развиваться туризму в Дагестане. Эксперт подчеркнул, что преимущественно там живут мусульмане, поэтому женщины не могут носить открытые купальники.