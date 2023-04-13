В Госдуме раскрыли схему уплаты «военного налога» Депутат Госдумы Нилов: «военный налог» можно взимать по примеру дополнительного налога к НДФЛ для богатых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Нилов

Депутат Госдумы Олег Нилов в беседе с NEWS.ru пояснил, что предлагает взимать «военный налог» с россиян не как обычные налоги, а по примеру дополнительного налога к НДФЛ для богатых, который через специальный «Фонд Добра» направляется «на адресное лечение детей».

Собранные средства направляются прямо каждому участнику СВО, включая добровольцев, без Минфина, Минобороны, на личный счет. В этом принципиальная основа идеи, — подчеркнул Нилов.

По его словам, это его личная инициатива.

Сейчас идея законопроекта обсуждается с коллегами по Госдуме, членами правительства, участниками СВО и военнообязанными, — пояснил парламентарий.

Олег Нилов ранее озвучил идею брать 1-2 тысячи рублей в месяц с каждого из 40 млн годных к военной службе россиян, которые не участвуют в СВО. По мысли депутата, это даст большую сумму, которую можно будет направить на увеличение зарплаты участникам СВО, как военнослужащим, так и добровольцам, а также покроет расходы на дополнительное военное оборудование и амуницию.