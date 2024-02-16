Вассерман обвинил Навального в шантаже и напомнил про дела с «Аэрофлотом» Депутат Вассерман: Навальный зарабатывал как шантажист

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Оппозиционер Алексей Навальный боролся за свой личный доход и пользовался для этого разными технологиями, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, какое-то время политик выступал как корпоративный шантажист, которому предоставляли льготы за сокрытие коммерческих тайн, а потом он поставлял массовку на «имитации антигосударственных мероприятий».

Алексей Навальный боролся за свой личный доход и пользовался для этого разными технологиями. В частности, в свое время был весьма известен как корпоративный шантажист. Простейший вариант — купил несколько акций, компании, после этого как акционер требует от нее сведения, составляющие коммерческую тайну. Для сокрытия этих тайн компании предоставляли ему взамен всякие льготы. Навальный даже вошел в совет директоров «Аэрофлота» (в 2012 году. — NEWS.ru), — рассказал Вассерман.

По его словам, Навальный зарабатывал многими способами, в том числе в качестве «поставщика массовки» на «имитации антигосударственных мероприятий». Оказался в колонии оппозиционер за «злоупотребление» методами заработка, считает Вассерман.

Но среди этих способов несколько было признано преступными, и за их злоупотребление он в результате и сел, — заключил депутат.

Днем 16 февраля пресс-служба УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». В ведомстве отметили, что после прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. При этом СМИ со ссылкой на заключение судмедэкспертов сообщили, что у оппозиционера оторвался тромб. Утверждается, что прибывшие на место медики попытались реанимировать осужденного, но он скончался, не приходя в себя.

Здоровье политика могло подорвать слишком частое пребывание осужденного в штрафном изоляторе (ШИЗО), предположила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. Она призвала провести тщательное расследование смерти Навального.