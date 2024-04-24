В Госдуме раскрыли, что будет с иностранцами-ветеранами СВО Хинштейн: Россия не депортирует никого из иностранцев-ветеранов СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ни один из ветеранов СВО, имеющих иностранное гражданство, не будет депортирован из России, в том числе по запросам других государств, написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Таким образом депутат прокомментировал ситуацию с добровольцем из Сербии, которому на родине грозит до 25 лет лишения свободы.

С руководством Главного управления МВД по вопросам миграции (ГУВМ) обсудили ситуацию с добровольцами из Сербии и Приднестровья, чьей депортации добиваются сейчас их власти. На родине — ветеранам может грозить уголовная ответственность за наемничество, — написал он.

По словам Хинштейна, вопрос уже находится на проработке в МВД России. При этом уже есть предварительные идеи по решению вопроса — в случае с гражданами Приднестровья предлагается оформлять вид на жительстве, а Сербии — предоставление временного убежища.

С последним — ситуация чуть сложнее, так как контракты он заключал не с Минобороны, а с добровольческими формированиями ДНР, — уточнил он.

Ранее сербский доброволец Александр Иокич через видео обратился к президенту России Владимиру Путину. Он рассказал, что в родной стране он попадает по уголовное преследование, его могут посадить в тюрьму на срок до 25 лет. Мужчина продемонстрировал боевые награды и попросил российского лидера помощи в сложившейся ситуации.