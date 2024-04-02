В Госдуме раскритиковали законопроект о штрафах за недопуск газовщиков Депутат Арефьев раскритиковал законопроект о штрафах за недопуск газовщиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении россиян не стоит вводить штрафы за недопуск газовщиков, так как сначала нужно навести порядок с проверками газового оборудования, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его мнению, часто газовщики приходят раз в месяц, хотя оборудование проверяется раз в два года, и требуют войти в квартиру, угрожая отключить газ посреди зимы. Арефьев призвал прекратить «доить деньги из граждан».

Санкции должны быть обоюдоострые и для проверяющих, и для граждан. До бесконечности доить из граждан деньги, потому что они приходят и говорят: либо мы проверяем, либо отрежем газ. А как среди зимы отрезать газ? Я бы сначала навел порядок, а потом вводил бы штрафные санкции для закоренелых преступников, которые веками не платят и не пускают в квартиру людей. Чаще всего это алкоголики и наркоманы. В отношении остальных граждан этого делать не стоит. Не в штрафах дело, а просто в порядочности, грамотности и дисциплине, — отметил Арефьев.

Ранее стало известно, что россиян могут начать штрафовать за недопуск газовщиков в квартиры. Законопроект о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома для проведения проверок депутаты Госдумы приняли в третьем чтении 2 апреля. Согласно закону, штраф за недопуск газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов увеличивается до 5–10 тыс. руб. Для должностных лиц санкция, согласно закону, составит от 25 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.