В Госдуме прокомментировали сообщения о смерти Ким Чен Ына

https://static.news.ru/photo/60263d6c-879d-11ea-a9b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуме отреагировали на появившиеся в прессе сообщения о смерти или болезни руководителя КНДР Ким Чен Ына. Как заявил координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев, выводы относительно состояния здоровья северокорейского лидера преждевременны.

Мы недавно встречались с новым послом КНДР в РФ, он очень грамотный, профессиональный. У нас достаточно тесные контакты. Я с ним обсудил эти новостные темы, и никакого подтверждения не получил, — сообщил он «Интерфаксу».

Депутат рассказал, что КПРФ направила в адрес Ким Чен Ына телеграмму по случаю годовщины встречи Владимира Путина и лидера КНДР во Владивостоке.

Некоторые японские СМИ утверждают, что глава Северной Кореи перенёс операцию на сердце, и есть даже предположения, что Ким находится в «вегетативном состоянии». New York Post со ссылкой на собственный источник в гонконгском ТВ утверждает, что лидер КНДР «вероятно, умер».

Ранее NEWS.ru сообщал, что государственное радио КНДР утром 26 апреля рассказало об активной деятельности Кима. В сообщении говорилось, что глава республики «передал благодарность рабочим и сотрудникам, от всей души помогавшим создавать город Самчжиён».