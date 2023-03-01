В Госдуме призвали запретить часть аниме и видеоигр из-за «Редана» Депутат Госдумы Хамзаев призвал запретить часть аниме и видеоигр из-за «Редана»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил за запрет некоторых аниме-сериалов и видеоигр в связи с активностью группировки «ЧВК Редан». В интервью РИА Новости он заявил, что анализ деятельности отдельных молодых людей, совершающих нападения в торговых центрах, показал, что они переносят в жизнь сюжеты из определенной игры.

Мы проанализировали источник того, что стояло за нападениями отдельных молодых людей в торговых центрах. Эдакая игра, которую они захотели перенести в жизнь из сюжета, — заявил депутат.

Хамзаев также отметил, что планирует обратиться в Роскомнадзор с имеющейся у него информацией.

Депутат утверждает, что аниме содержит пропаганду деструктивных идей и призывает к насилию, что происходит через «25-й кадр». Вопрос обсуждения запрета станет предметом собрания профильного комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции.

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. Ситуацию даже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который заявил, что Кремль поддерживает борьбу с противоправными действиями участников движения «Редан», так как эта псевдосубкультура не несет ничего хорошего российской молодежи.