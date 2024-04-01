В Госдуме призвали строго контролировать финансовые потоки мигрантов Депутат Луговой предложил подумать над контролем за финпотоками мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России следует подумать над контролем за финансовыми потоками мигрантов, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Это, по его словам, позволит соответствующим органам отслеживать все движение денежных средств на карточках.

Я бы еще подумал над контролем за финансовыми потоками мигрантов, чтобы все финансовые потоки, а именно получение зарплат, переводы за границу, чтобы все контролировать в едином финансовом центре, — говорит депутат.

Он отметил, что это может быть один из системообразующих банков России. Также депутат обращает внимание на то, что мигранты стали получать деньги криптовалютой. Это, на его взгляд, говорит о необходимости принять закон, регулирующий производство и оборот криптовалюты на территории РФ.

Кроме того, депутат предлагает обратить более пристальное внимание на ранее судимых мигрантов. В частности, есть инициативы установить пожизненный запрет на въезд в Россию лиц, осужденных за средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что срок временного пребывания иностранных граждан в РФ уменьшен до 90 дней. Кроме того, определены параметры и условия биометрической идентификации и контроля над работодателями, нанимающими мигрантов.