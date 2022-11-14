В Госдуме призвали демобилизовать преподавателей вузов ЛНР и ДНР Вице-спикер ГД Чернышов: следует провести демобилизацию преподавателей вузов ЛНР и ДНР

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил провести демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР. Об этом парламентарий сообщил РАИ Новости. По его мнению, подобная мера была бы справедливой в отношении еще одной категории граждан.

Считаю правильным предложить демобилизацию преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук из ЛНР и ДНР, — сказал Чернышов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР, которых ранее призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря главы государства, студенты могут вернуться к учебе.

24 сентября Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от мобилизации предоставляется студентам, учащимся очно и очно-заочно впервые на этом уровне образования. Указ вступил в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.