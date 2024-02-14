В Госдуме пригрозили серьезными ударами по объектам ВСУ Депутат Заварзин: ВС России усилят удары по тыловым объектам Украины

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России работают над активизацией ударов по тыловым объектам Украины и усилением разведки на всех уровнях, чтобы нанести противнику серьезный ущерб, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. По оценкам парламентария, тактика российских войск уже показала свою работоспособность и в дальнейшем будет только совершенствоваться.

Мы серьезно работаем по поводу нанесения ударов по тыловым объектам. По базам скопления, по складам с вооружением, по штабам, где собираются наемники, ежедневно наносятся удары. Также мы усиливаем, не скрывая, разведку буквально всех уровней, для того чтобы наносить настоящий ущерб, — сказал он.

Заварзин обратил внимание на заявление нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о том, что украинские войска переходят от наступления к обороне. Как отметил депутат, это свидетельствует об эффективности российской тактики.

И благодаря высокоточному оружию эта система будет только усиливаться, — заключил он.

Ранее Заварзин заявил, что ведется работа по выяснению причины, каким образом большой десантный корабль «Цезарь Куников» ВМФ России получил повреждения в Черном море вблизи Крыма. По его словам, для защиты российских кораблей будет усовершенствована антидроновая система. Депутат подчеркнул, что министр обороны Сергей Шойгу приказал всерьез заняться этой проблемой, чтобы не допустить атак в будущем.