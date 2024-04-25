Депутат ГД показал «составленный хохлом» атлас расселения украинцев Депутат Госдумы Матвеев показал атлас 1941 года по расселению украинцев

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Михаил Матвеев

Депутат Госдумы Михаил Матвеев показал подписчикам своего Telegram-канала атлас расселения украинцев с территории Советского Союза. Документ был издан в 1941 году. Крым на карте в атласе окрашен в красный цвет, а полуостров соответствует месту проживания русских.

Явно хохол составлял, — написал Матвеев.

Матвеев остался недоволен картой, он объяснил, что к местам расселения украинцев автор атласа отнес территории современного российского Приазовья и другие территории. Кроме того, по его словам, окрашенным в «украинский цвет» оказался Краснодар.

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами российских территориях. По мнению главы государства, документ станет «возвращением правды об историческом прошлом ради украинского будущего». В МИД России указали на попытку Киева «прибрать к рукам» российские земли.

В Британии оценили возможности Украины вернуть территории с новой помощью США. По данным The Economist, Киев ждет продолжительная патовая ситуация на поле боя. Новый пакет помощи усилит оборону ВСУ, отмечают журналисты. Однако это не даст возможности захватить какие-либо подконтрольные России территории.