В Госдуме предложили запретить деятельность коллекторов «Известия»: в Госдуме хотят запретить деятельность коллекторских агентств

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий значительное ограничение или полный запрет на работу коллекторских агентств, пишут «Известия». Отмечается, что документ уже поступил в аппарат правительства.

Депутаты ГД от партии ЛДПР предлагают запретить работать организациям, у которых «основным видом деятельности является взыскание просроченной задолженности». Речь идет про коллекторские агентства, — рассказали изданию в пресс-службе кабмина.

Законопроект также содержит предложение запретить банкам продавать долги своих клиентов третьим лицам, поскольку кредитные организации в состоянии самостоятельно взыскивать просроченные долги по кредитам в рамках правового поля.

При этом опрошенные изданием эксперты уверены, что полный запрет на работу коллекторских агентств является излишним, достаточно усилить контроль над деятельностью таких компаний.

Ранее сообщалось, что коллекторов предложили не ограничивать в общении с должниками через мессенджеры после ответа на первое сообщение.

В конце июня Госдума приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов, предполагающий штрафы до 5 млн рублей за клевету, шантаж, порчу имущества и насилие. Если преступление совершено организованной группой, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.