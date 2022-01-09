В Госдуме предложили ввести новые штрафы за нарушение тишины

В Госдуме предложили взимать новые штрафы за нарушение тишины по ночам. Законопроект, предусматривающий внесение соответствующих изменений в Кодекс административных правонарушений (КоАП), представители думского комитета по труду и социальной политике направили в правительство РФ. Об этом сообщили «Известия», ознакомившиеся с пояснительной запиской к документу.

Инициатором законопроекта стал глава комитета Ярослав Нилов. Предложенные изменения предполагается внести в 20-ю главу КоАП. Новый проект направлен на упрощение процесса привлечения к ответственности граждан и должностных лиц.

Если законопроект будет принят, административные штрафы за нарушение тишины составят 2,5–5 тысяч рублей для физических лиц и 10–20 тысяч рублей для должностных. Юридические лица заплатят 50–100 тысяч рублей.

В пресс-службе правительства рассказали, что проект направлен на экспертную проработку.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова рассказала, что новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) РФ штраф за нарушение тишины и покоя ночью составит от одной до двух тысяч рублей. Такой штраф невелик, но способен остановить бытовых дебоширов.