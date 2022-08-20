В Госдуме предложили временно снять мораторий на смертную казнь Депутат Госдумы Шеремет предложил ввести смертную казнь на время проведения спецоперации

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил частично снять мораторий на смертную казнь в России на период проведения специальной операции на Украине. По его мнению, высшую меру наказания следует использовать в отношении военных преступников. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Считаю необходимым на период специальной военной операции снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карательной руки правосудия, — заявил Шеремет.

К военным преступникам депутат отнес, в частности, власти украинского государства.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что следующую группу иностранных легионеров ВСУ, находящихся в плену в ДНР, также могут приговорить к смертной казни. При этом он подчеркнул, что решать судьбу пленных будет суд.

9 июля стало известно, что двух бойцов из украинского полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в РФ) приговорили к смертной казни в ДНР.