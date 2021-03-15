В Госдуме предложили вдвое снизить один из налогов

https://static.news.ru/photo/8765e69a-8619-11eb-9e4f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдвое снизить НДС на строительные материалы и оборудование предложил депутат Госдумы РФ Василий Власов. Соответствующее письмо он направил главе Минфина Антону Силуанову. Об этом сообщает RT.

По данным телеканала, в своём письме Власов отмечает , что сегодня в стране применяются разные инструменты, призванные обеспечить россиян отдельным жильём. Однако, согласно исследованиям, каждый пятый житель России не имеет собственной квартиры.

В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20% до 10%, — пишет депутат.

По мнению парламентария, такая мера позволит снизить затраты людей на покупку или постройку своего жилья.

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