В Госдуме предложили вдвое снизить один из налогов

Вдвое снизить НДС на строительные материалы и оборудование предложил депутат Госдумы РФ Василий Власов. Соответствующее письмо он направил главе Минфина Антону Силуанову. Об этом сообщает RT.
По данным телеканала, в своём письме Власов
В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность в целях поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, снизить ставку налога на добавленную стоимость на строительные материалы и оборудование с 20% до 10%, — пишет депутат.
По мнению парламентария, такая мера позволит снизить затраты людей на покупку или постройку своего жилья.
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