В Госдуме предложили создать этический кодекс блогера Депутат Останина призвала разработать этический кодекс блогера с выдачей удостоверений

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России следует разработать этический кодекс блогера с выдачей удостоверений. Такое мнение высказала руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, сообщество отечественных блогеров необходимо оформить юридически.

Предложение Останиной прозвучало на первом собрании Всероссийского союза «Социальный блогер», которое прошло в парламенте 13 октября.

Полагаю, нужно задуматься <...> об этическом кодексе российского блогера ... Давайте и мы с вами тоже подумаем, с одной стороны о разработке такого этического кодекса, а с другой стороны о создании и юридическом оформлении сообщества вашего блогерского, с регистрацией в министерстве юстиций, с выдачей удостоверений, — сказала Останина.

По ее словам, важным аспектом остается достоверность и верификация информации, котрую граждане получают от блогеров. останина подчеркнула, что депутаты готовы к сотрудничеству и предоставлению информации, которую блогеры затем смогут адаптировать для своей аудитории.

Мы готовы давать вам ту информацию в законодательной базе, нормативной базе, которую в доступной форме вы уже, перекладывая на свой язык, адаптируете для ваших подписчиков, — сказала депутат.

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