Стала известна причина экстренного возвращения Superjet в Петербург SHOT: самолет «России» вернулся в Петербург из-за пожара в двигателе

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщает, что самолет авиакомпании «Россия», летевший в Челябинск 4 марта, вернулся в аэропорт Санкт-Петербурга из-за пожара в двигателе. По данным канала, он загорелся, когда лайнер находился на высоте примерно 9500 метров.

Накануне сообщалось, что самолет, который направлялся из Санкт-Петербурга в Челябинск, экстренно вернулся в Пулково после того, как сделал петлю. Пассажиры рассказали, что возможной причиной случившегося мог стать отказ двигателя.

Также в понедельник, 4 марта, стало известно о заключении комиссии по делу самолета Boeing 737-800 российской авиакомпании «Победа», который едва не потерпел крушение в аэропорту Сочи в ходе рейса в декабре 2023 года. Отмечается, что воздушное судно во время посадки попало в сильный грозовой очаг. На борту в это время находилось 168 пассажиров.

Внутренняя комиссия заключила, что неграмотные действия пилотов привели к кратковременной потере управления воздушным судном. После этого авиакомпания разжаловала командира во вторые пилоты без права восстановления.

Ранее стало известно, что американская пара подала в суд на авиакомпанию Alaska Airlines из-за недавнего инцидента, в ходе которого из воздушного судна вылетела дверь прямо во время полета. Они требуют от организации $1 млрд, так как именно они сидели ближе всего к выходу.