В Госдуме предложили признавать «перебежчиков» иноагентами Депутат Госдумы Брыкин: «перебежчиков» и «предателей» следует признавать иноагентами

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Николай Брыкин («Единая Россия») написал в своем Telegram-канале о том, что намеревается инициировать подготовку законодательной инициативы для признания «трусов-перебежчиков» и «придателей Родины» иностранными агентами. Политик отметил, что упомянутые граждане продолжают получать деньги в России и «вытягивать их из нашей экономики».

Я уже неоднократно говорил о том, что с начала спецоперации, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины. <...> Для себя я принял чёткое решение — буду инициировать закон о признании этих паразитов иноагентами, — написал депутат.

Он также выразил надежду на то, что «путь обратно им будет заказан».

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов сообщил, что уголовное дело в отношении блогера Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) о распространении фейков о Вооруженных силах РФ направлено в Басманный суд Москвы. Отмечается, что процесс будет проходить заочно, поскольку женщина в настоящее время не находится на территории России.

Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции в Россию Белоцерковской. В организации считают преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.