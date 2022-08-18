В Госдуме предложили повысить россиянам минимальную зарплату Миронов предложил повысить минимальную зарплату до 31 тысячи рублей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в своем Telegram-канале предложил повысить в России прожиточный минимум и минимальную зарплату до 31 тысячи рублей. По его словам, экономическая ситуация в стране сложная, необходимо принять срочные меры для поддержки граждан. Политик направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо по вопросу социально-экономического развития страны.

Накануне направил официальное письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой по вопросу социально-экономического развития страны. Предлагаю повысить в стране уровень прожиточного минимума и минимальной заработной платы до 31 тысячи рублей, — отметил Миронов.

Он добавил, что в 2022 году покупательская способность доходов российских граждан упала по 18 из 24 базовых продуктов. А согласно опросу Фонда «Общественное мнение», материальное положение в стране ухудшилось у 35% граждан.

Государству, по словам Миронова, необходимо активнее поддерживать граждан: предоставлять адресную поддержку наиболее нуждающимся и стимулировать увеличение потребительского спроса в стране.

Ранее Сергей Миронов предложил ввести новую меру социальной поддержки — «родительские зарплаты». Они должны выплачиваться неработающим россиянам, занятым воспитанием детей. По мнению политика, это будет стимулировать рождаемость в стране.