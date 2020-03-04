https://static.news.ru/photo/1a80ec1a-5dce-11ea-9e25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pezibear /pixabay.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением наносить на упаковки с сухим льдом предупреждающие об опасности его использования надписи. Об этом сообщил портал RT.

Иван Сухарев направил соответствующее письмо в Роспотребнадзор. В нём депутат, объясняя необходимость введения мер, сослался на трагический случай в московской сауне, где погибли трое человек.

Для минимизации рисков повторения подобных трагических ситуаций прошу Вас рассмотреть возможность введения новых правил торговли сухим льдом, например, обязать производителей данной продукции наносить на 50% площади упаковки предупреждающую информацию об угрозах жизни и здоровью, — привели в RT текст письма.

Ранее NEWS.ru писал о том, что блогер Екатерина Диденко рассказала, как погибли на вечеринке гости и её муж. Валентин Диденко решил приготовить супруге сюрприз. Он засыпал в бассейн сухой лёд и прыгнул вместе с гостями в бассейн.