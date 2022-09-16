В Госдуме предложили национализировать активы граждан недружественных стран Депутат Госдумы Обухов предложил национализировать активы граждан недружественных стран

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов обратился в Генеральную прокуратуру и МИД РФ с предложением принять симметричные меры на национализацию странами Балтии и Восточной Европы имущества граждан России. Среди целей он указал в том числе компенсацию возможной потери гражданами РФ имущества в этих государствах. Об этом стало известно РИА Новости.

По словам Обухова, страны Балтии и Восточной Европы, «пользуясь лютой русофобией», дискриминируют россиян по национальному признаку и месту жительства. В частности, он сослался на данные эстонских СМИ, рассказавших «о потере 4500 русскими своей недвижимости». Аналогичная картина, по утверждению парламентария, сложилась в Латвии, Литве, Финляндии.

Думается, что в качестве обеспечительной меры надо немедленно <...> установить все движимое и недвижимое имущество, доли в уставных капиталах юридических лиц, принадлежащих физическим и юридическим лицам из недружественных к России стран <..> и молниеносно наложить запрет на их отчуждение любыми собственниками в целях компенсации возможных потерь россиянами своего имущества в указанных выше странах, — написал Обухов.

Он также задался вопросом, отчего Россия не возбуждает уголовные дела в отношении высшего руководства этих стран, «выступающих с русофобскими высказываниями».

Ранее мэр Львова Антон Садовой заявил, что на территории Львова находятся 340 компаний, которые прямо или опосредованно принадлежат России, все они подлежат национализации. Он призвал украинских сотрудников правоохранительных органов поскорее «взяться за российский бизнес».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мае заявил, что правительство утвердило документ, позволяющий национализировать российские активы на Украине. В рамках постановления все активы переходят государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд».