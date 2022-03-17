В Госдуме предложили на 10 лет запретить работу ушедших из страны компаний

Иностранным компаниям, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок, следует запретить работу в стране на 10 лет. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Евгений Фёдоров. Письмо с соответствующей инициативой он направил на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова. Об этом сообщает RT.

Фёдоров напомнил , что в настоящее время ряд компаний приостановили свою деятельность в стране, прекратили инвестировать в РФ и оказывать услуги россиянам. Таким образом они погрузили десятки тысяч граждан в состояние неопределённости относительно дальнейшей трудовой деятельности и благосостояния, считает депутат.

Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты, — предложил он.

Ранее общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» направила в Генеральную прокуратуру и правительство список компаний, которые могут быть национализированы в будущем. В него вошли 60 организаций, которые заявили о приостановке бизнеса в России: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и многие другие.

В свою очередь, Минэкономразвития предложило вводить в отношении иностранных организаций, приостановивших работу в России, внешнее управление. После того как закончится действие внешней администрации, пакет акций новой компании будет продаваться на торгах.