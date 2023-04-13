В Госдуме предложили взимать «военный налог» с мигрантов Депутат Госдумы Нилов: нужно взимать «военный налог» с приезжающих в РФ мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Олег Нилов, предложивший ввести налог российским мужчинам в пользу действующих в зоне СВО военнослужащих, заявил NEWS.ru, что приехавшие в РФ на заработки мигранты также должны поддерживать деньгами участников спецоперации.

Нужно! — так он ответил на вопрос, есть ли у властей планы собирать «военный налог» с мигрантов.

Ранее Нилов озвучил идею взимать 1-2 тысячи рублей в месяц с каждого из 40 млн годных к военной службе россиян, которые не участвуют в СВО. По мнению депутата, это позволит собрать большую сумму, которую можно будет направить на увеличение зарплаты участникам спецоперации, как военнослужащим, так и добровольцам. Кроме того, за счет полученных средств власти смогут покрыть расходы на дополнительное военное оборудование и амуницию.

Ранее стало известно, что с мигрантов могут начать брать денежный сбор за пребывание в России. Соответствующие поправки в закон 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» находятся на рассмотрении в МВД. Размер сбора пока не определен.

Помимо миграционного сбора приезжим было предложено ограничить срок пребывания в стране до 90 суток в течение года. Согласно действующим законам, мигрантам разрешено находиться в РФ 90 дней в течение 180 суток.