За угрозы нацбезопасности предложили лишать приобретенного гражданства В комитете Госдумы одобрили поправку о лишении приобретенного гражданства за угрозу нацбезопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал ко второму чтению проекта базового закона «О гражданстве РФ» поправку о прекращении приобретенного гражданства за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности России, передает ТАСС. Поправка вносится в статью 22 («Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации») законопроекта.

Совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Вместе с тем предусматривается лишение гражданства за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, исполнения государственными органами РФ своих полномочий, оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ (280.3 УК РФ), сообщает «Интерфакс».

4 апреля Госдума одобрила в первом чтении законопроект правительства, позволяющий включать в состав миротворческих миссий солдат срочной службы. Инициативу внесли 22 февраля, ее рассмотрел комитет ГД по обороне, указано на сайте нижней палаты парламента. Поправки ко второму чтению должны быть готовы до 18 апреля.