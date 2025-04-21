В Госдуме ответили, почему у россиян мог заработать Instagram Депутат Свинцов: Instagram мог заработать у россиян из-за перенастройки шлюза

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приложение Instagram (деятельность в РФ запрещена) могло начать работать в России из-за перенастройки шлюза, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. По его словам, в ближайшее время соцсеть снова станет недоступна.

Разблокировка Instagram у некоторых пользователей связана, как правило, с перенастройкой того или иного шлюза. Это регулярно бывает, и наши службы иногда обновляют оборудование, проводят какие-то тесты, смотрят, как идет трафик, как идет блокировка. Поэтому я думаю, что это весьма временная передышка и в ближайшие несколько часов, максимум день-два, все это дело будет восстановлено, — сказал Свинцов.

Ранее Роскомнадзор рекомендовал владельцам российских частных виртуальных сетей (VPN) отказаться от использования иностранных протоколов шифрования при передаче данных. Ведомство подчеркнуло, что такие протоколы могут быть задействованы в приложениях, предоставляющих доступ к запрещенной информации.

До этого главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила полный запрет видеохостинга YouTube. Она выразила мнение, что платформа является источником негативного контента.