В Госдуме ответили на заявление США по Навальному

https://static.news.ru/photo/b60b4d6c-a0ce-11eb-af17-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела России назвал заявление США об ответственности за происходящее с оппозиционером Алексеем Навальным депутат Госдумы Василий Пискарёв.

Заявление Джейка Салливана <...> о том, что Россия будет привлечена к ответственности за происходящее с Навальным под стражей, равно как и аналогичные по тону публикации The New York Times, Washington Post и ряда других изданий, является не чем иным, как неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны, — написал Пискарёв в Telegram-канале комиссии ГД по делам вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России, которую он возглавляет.

Депутат назвал «удивительным» внимание американцев к простому заключённому, чьё наказание никак не связано с политикой. По словам Пискарёва, условия пребывания Навального в колонии уже попали во внимание СМИ, информация была обнародована.

Он также находится под наблюдением врачей. Тем не менее американцы через свою администрацию и СМИ пытаются оказать влияние на Россию, пользуясь данной ситуацией, — отметил парламентарий.

Депутат считает, что заявления США не случайно совпали с объявлением сторонниками оппозиционера очередной несогласованной акции.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что Россия испытает последствия, если находящийся в тюрьме Алексей Навальный умрёт.

Алексей Навальный сообщил в своём Instagram, что объявляет голодовку, требуя пустить к нему приглашённого врача.

Как рассказала РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у оппозиционера болят ноги и спина. ФСИН назвала результаты обследования Навального удовлетворительными и стабильными. Сообщалось, что он получает в колонии всю необходимую помощь.

2 февраля суд постановил отменить условный срок, к которому Алексей Навальный был приговорён по делу «Ив Роше», и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН, утверждавшая, что оппозиционер неоднократно нарушал условия испытательного срока.