В Госдуме отреагировали на задержание экс-сотрудника генконсульства США Депутат Слуцкий: США продолжают грубо вмешиваться в дела России

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Задержанный сотрудниками ФСБ РФ информатор посольства США, бывший сотрудник американского генконсульства во Владивостоке российский гражданин Роберт Шонов

США продолжают грубо вмешиваться в дела России, раскачивая ситуацию извне, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Так он прокомментировал информацию ФСБ о задержании экс-сотрудника американского генконсульства Роберта Шонова, которого подозревают в сборе данных о ходе СВО и мобилизации для американских дипломатов. По словам депутата, сотрудники ведомства проявили бдительность и вовремя нейтрализовали информатора.

Следствие должно определить степень вины и круг вовлеченных в преступную деятельность Шонова. После этого можно будет делать выводы об окончательной реакции. Но не сомневаюсь, что все меры для недопущения подобных случаев будут приняты, — завил Слуцкий.

Ранее стало известно, что ФСБ пресекла противоправную деятельность бывшего сотрудника генконсульства США во Владивостоке. По версии следствия, Шонов выполнял задания политического отдела посольства США в Москве с сентября 2022 года. За это он получал материальное вознаграждение.

В ФСБ утверждают, что в число задач Шонова входил сбор информации о ходе специальной военной операции, а также о мобилизационных процессах в российских регионах. Шонову были предъявлены обвинения в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Ему грозит до восьми лет колонии.