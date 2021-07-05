В Госдуме отреагировали на сравнение российской армии с «Запорожцем»

Сравнение армии России с автомобилем «Запорожец» является безграмотным. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет журналистам РИА Новости.

Так политик отреагировал на высказывание бывшего военного, капитана первого ранга ВМС США Гарри Табаха, который заявил, что сравнивать военную мощь НАТО и России — всё равно, что сравнивать Tesla и «Запорожец».

Видимо, американский военный безграмотный. Во-первых, автомобиль «Запорожец» никогда не собирали в России, это достижение украинского автопрома. Россия славится своими КамАЗами и машинами Aurus. Что касается Tesla, то это дорогостоящая, но абсолютно ненадёжная машина, — заявил депутат.

Шеремет подчеркнул, что российские вооружённые силы представляют собой сплав профессионализма, передовых технологий и духа, чего нельзя сказать про армию НАТО, где присутствует напыщенность, а служба идёт исключительно за деньги.

Депутат также назвал основное различие между армиями России и Североатлантического альянса. Первая несёт миротворческую миссию и защищает свои территории, в то время как НАТО — агрессию.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что армия России по ряду направлений превосходит вооружённые силы Североатлантического альянса. Специалист отметил, что российские вооружённые силы обладают мобильностью, а отечественная оборонная промышленность имеет уникальный подход к разработке техники.