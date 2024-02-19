В Госдуме отреагировали на слова Шевчука о Навальном Депутат Шолохов не увидел повода для «порицания» Шевчука после слов о Навальном

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru выразил сомнение в серьезных правовых последствиях для лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука после его слов об оппозиционере Алексее Навальном. На своем концерте в Астане певец процитировал слова умершего политика и спел в честь него свою песню «Свобода».

Шолохов назвал это «одиночным высказываем», на которое не следует обращать серьезного внимания. По его словам, суровое наказание для артистов — это потеря аудитории, как это случилось после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой.

Не вижу здесь поводов для серьезных правовых последствий. На мой взгляд, Навальный интересен за рубежом, нежели у нас. Некоторое одиночное высказывание по этому поводу. Не вижу смысла обращать на это серьезное внимание. На мой взгляд, хорошо было заметно, что после всех этих вечеринок артисты быстро теряют свою аудиторию. Вот это гораздо более серьезное для них наказание, чем порицание и тому подобное, — сказал депутат.

16 февраля во ФСИН сообщили, что Алексей Навальный скончался в исправительной колонии № 3 «Полярный волк». После прогулки он почувствовал себя плохо и практически сразу потерял сознание. По данным RT, причиной смерти оппозиционера, предварительно, стал оторвавшийся тромб.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что смерть политика используется Западом как повод для эскалации конфликта с Россией. К своему посту в соцсетях он прикрепил отрывок из эфира LCI, где эксперты, обсуждая ситуацию на Украине, говорят о необходимости отправки военных в зону боевых действий для поддержки Киева.