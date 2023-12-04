В Госдуме отреагировали на идею увеличить срок службы в армии до двух лет Депутат Картаполов: нет необходимости увеличивать срок службы в армии

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В России нет необходимости в увеличении срока службы в армии до двух лет, сообщил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые передает ТАСС, в настоящее время такой вопрос не обсуждается.

Что касается позиции комитета Госдумы по обороне, то эти заявления никак с ней не коррелируются. Мы были, есть и остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет, — заявил Картаполов.

Он назвал высказывания членов комитета по обороне Андрея Гурулева и Виктора Соболева, которые заявили о необходимости рассмотреть увеличение срока службы по призыву, их личной позицией. Как отметил Картаполов, депутаты имеют право на такое мнение.

Соболев ранее заявил, что вопрос об увеличении срока службы в России назрел уже давно из-за серьезной военно-политической обстановки. По его словам, первые полгода бойцы должны обучаться в специальных частях, а остальные 18 месяцев должны находиться непосредственно в войсках. Депутат уверен, что таким образом можно создать мощную и хорошо обученную армию, которая отразит атаки противника. Соболев считает, что никто не будет против такого решения, если оно позволит отразить агрессию со стороны Запада и защитить суверенитет страны.