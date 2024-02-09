В Госдуме отметили понимание Путиным экономических трендов Депутат Алтухов: Путин очень точно понимает тренды мировой экономики

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что российский лидер очень точно понимает экономические тренды, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Алтухов. По его словам, в этой беседе российский лидер говорил то, с чем согласен каждый разумный человек.

В такие времена, как сейчас, важно получать постоянно целостную картину видения мира от лидера страны. Владимир Путин кратко и содержательно еще раз, уже для всего мира, высказал прописные истины, с которыми в душе согласен каждый разумный человек. Президент очень точно владеет пониманием мировой экономики, ее самыми современными трендами. Он глубоко погружен в понимание экономических предпосылок политических процессов и роли России как объединяющего фактора, — подчеркнул Алтухов.

Он указал, что очень показательным в этом отношении был ответ Владимира Путина на вопрос про увеличение доли БРИКС в мировой экономике. Алтухов пояснил, что эти показатели не связаны с СВО и вполне объективны.

Эти показатели не связаны с СВО. Это как восход солнца. Вы не можете взять и запретить солнцу всходить. Это тренд и объективная реальность сегодняшнего дня — будущее за БРИКС, где Россия играет значимую роль, — отметил Алтухов.

Он также назвал успешными промежуточные итоги борьбы с санкциями, подчеркнув, что Россия в прошлом году стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции и ограничения. Алтухов выразил надежду, что после этого интервью и в других странах поймут причины единения россиян вокруг президентского курса и что это поможет международным отношениям и благополучию мировой экономики.

Ранее американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В соцсети Twitter (X) оно набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек.