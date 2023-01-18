В Госдуме опровергли слова Пригожина о закрытии YouTube Депутат Госдумы Попов: вопрос закрытия YouTube не обсуждается

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В Государственной думе не обсуждают блокировку сайта YouTube, заявил зампред комитета по информационной политике Евгений Попов в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что в принципе против такой постановки вопроса.

В Госдуме, насколько я знаю, в нашем комитете вопрос закрытия YouTube не обсуждается. И не планируется обсуждаться на данном этапе. Мне бы не хотелось, чтобы вся площадка исчезла, я против закрытия YouTube, скажем прямо. Позиция Минцифры, насколько я знаю, тоже против, — заявил Евгений Попов.

Депутат также отметил, что многие ролики на YouTube нарушают российское законодательство, но законодатели не должны принимать решения, которые способны ухудшить или понизить качество жизни россиян. Он подчеркнул, что сегодня YouTube — это и источник дохода, и рекламная площадка, и образовательная платформа.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что в России могут заблокировать YouTube, поэтому пользователям лучше заранее готовиться к этому, переходить на отечественные площадки и развивать их. Народный избранник назвал видеохостинг «оружием информационной войны» и «вражеским ресурсом».

Парламентарий сообщил о потенциальном ограничении доступа к сервису вслед за схожим заявлением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, которое распространила его пресс-служба. По словам Пригожина, YouTube закроют «в ближайшее время», а все, кто им активно пользуется, понесут «заслуженное наказание» после того, как видеохостинг запретят в РФ. Матвейчев признался, что не знает точные сроки, когда это произойдет.