В Госдуме оценили возможность введения режима КТО в ряде регионов РФ Депутат Заварзин: регионы пока не будут вводить режим КТО после событий в Белгородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После нападения украинских диверсантов на Белгородскую область в пограничных с Украиной регионах России необходимо усилить охрану, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. При этом, по его словам, после введения в Белгородской области режима контртеррористической операции (КТО) в других субъектах РФ аналогичные меры пока не собираются принимать.

У нас есть четко разработанные государством меры. Они как раз касаются того, в каком регионе какой режим вводится, — отметил депутат.

Он назвал нападение украинских диверсантов «агонией» после потери Артемовска. Парламентарий также заявил о необходимости зачищать подконтрольные киевскому режиму приграничные территории, чтобы не допустить новых диверсий. Кроме того, Заварзин отметил, что главы регионов, Минобороны и полиция знают, как надо работать при режиме КТО.

Сейчас требуется работать с населением. Люди должны быть очень внимательными, наблюдательными и осмотрительными. Самое главное — нужно очень усилить границу, — резюмировал законодатель.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении более 70 диверсантов, напавших 22 мая на Грайворонский городской округ в Белгородской области.