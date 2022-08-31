В Госдуме оценили экономическую ценность Подмосковья Депутат Гутенев назвал Подмосковье одним из экономических драйверов России

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Московская область стала одним из регионов-экономических драйверов России, заявил в беседе с «Радио 1» председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. По его словам, это связано с эффективными мерами поддержки предпринимателей Подмосковья и формированием квалифицированных кадров для современных производств.

Говоря о том, что отечественная экономика успешно справляется с вызовами, нельзя не упомянуть тот вклад, который вносят регионы, демонстрирующие на протяжении последних лет инвестиционную привлекательность, гибкость в поддержке малого, среднего и крупного бизнеса. Среди них — Подмосковье, — заявил депутат.

Гутенев отметил, что в Московской области устойчивый рост показывают такие сферы экономики, как высокотехнологичная промышленность, машиностроение и двигателестроение. По его словам, это является предпосылкой для того, чтобы регион стал одним из основных игроков на рынке импортозамещения автомобилей.

Также эксперт отметил поддержку инновационных предприятий, а также большое внимание к подготовке кадров со стороны властей Московской области.

Ранее компания Mercedes-Benz выставила на продажу свой завод в Подмосковье, в переговорах участвует множество дилеров. Основным претендентом на покупку считается автомобильный холдинг «Автодом». Один из источников рассказал, что сделка почти завершена и завод купит дилер из России, однако у Mercedes имеются некоторые «проблемы с документами».