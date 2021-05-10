В Госдуме объяснили разницу в выплатах ветеранам в России и Средней Азии

https://static.news.ru/photo/8110b516-b195-11eb-b8e2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев объяснил, почему ветераны в России получат меньше денежных средств, чем ветераны в бывших республиках Средней Азии.

В начале мая стало известно, что инвалиды и участники Великой Отечественной войны в России получат ко Дню Победы по 10 тысяч рублей, а в Казахстане и Узбекистане ветеранам утвердили единовременную выплату в размере 174 тысячи и 85 тысяч рублей соответственно.

Дело в том, что денежные пособия ветеранам в странах Средней Азии ограничиваются разовыми выплатами, а в России существует развитая программа социальных гарантий, пояснил данную разницу Андрей Исаев.

Забота о ветеранах в России ведётся постоянно. Существует целый ряд социальных гарантий для ветеранов, который включает в себя оказание бесплатной медицинской и социальной помощи, ежемесячные денежные выплаты, помощь общественных организаций и волонтёров, а также регулярные выплаты ко Дню Победы, — сказал Исаев, по сообщению «Газеты.Ru».

Однако власти Белоруссии и вовсе отказались от выплат ветеранам к 9 Мая.

Ранее сообщалось, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на выплаты, сумма которых может в пять раз превышать прожиточный минимум обычного пенсионера. Это дополнительные регулярные и единовременные выплаты.

В частности, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, блокадники имеют право сразу на две пенсии, могут одновременно получать страховую пенсию и пенсию по инвалидности. Причём пенсия по инвалидности жителям блокадного Ленинграда полагается до 250% в зависимости от группы.