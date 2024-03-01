В Госдуме объяснили, почему потомки советской элиты оскорбляют Россию Депутат Парфенов: потомки советской номенклатуры мечтают о возвращении к власти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Парфенов

Некоторые представители позднесоветской номенклатуры до сих пор у власти, а те, кто уехал и критикует Родину издалека, мечтают о возвращении, о деньгах и власти. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ), комментируя русофобский призыв правнучки летчика Валерия Чкалова.

Родственные связи имеют мало значения. Значение имеет классовая принадлежность и то, в интересах какой группы люди работают, кем они себя видят по жизни. Если у человека народное мировоззрение, если он уважает труд, справедливость, то он никогда не позволит себе подобных высказываний, — считает Парфенов (КПРФ позиционирует себя как наследница КПСС).

Многие представители олигархических семей, по мнению депутата-коммуниста, презрительно относятся к рядовым согражданам, а значит, и свою страну не будут уважать.

Ранее правнучка Героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова призвала нанести ядерный удар по Москве. Как сообщал Telegram-канал Readovka, Богданову не пугают очевидные жертвы такой атаки, даже с учетом того, что в Москве у нее остались мать и бабушка.

Родственник Богдановой, правнук летчика Иван Чкалов сообщил NEWS.ru, что не поддерживает ее позицию. По мнению Чкалова, Богданова стала примером того, как работает западная пропаганда.