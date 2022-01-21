В Госдуме объяснили, почему локдаун в России сейчас не нужен
Депутат Тумусов: европейский опыт говорит о необязательности локдауна при «омикроне»
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
17:33, 21 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Европейский опыт говорит о том, что локдаун при «омикроне» вводить не обязательно, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов «Радио 1». Он добавил, что рост заболеваемости в России вызван высокой заразностью штамма, из-за которой карантин может не помочь.
В европейских странах эта волна коронавируса уже дошла до середины, и в некоторых странах уже идёт спад. И там особо никакого всеобщего локдауна не было. Контагиозность у штамма высокая, но тяжесть заболевания меньше, чем при штамме «дельта», поэтому нагрузка на стационары не должны так расти, как при предыдущих подъёмах. Сейчас больше давление на первичное звено здравоохранения. И к этому Минздрав и другие структуры подготовились, такая возможность у них была, — сказал Тумусов.
Были расширены колл-центры, правительство добавило средства на лекарства для амбулаторного лечения — перечислил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры против распространения коронавирусной инфекции могут быть введены в отдельных регионах России. Спикер отметил, что ситуация в стране изменчива из-за специфики «омикрона» и губернаторы могут принять решение касательно ограничительных мер в отдельных регионах страны.