В Госдуме объяснили, почему локдаун в России сейчас не нужен

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Правительство Подмосковья, национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ подписали соглашение о внедрении в Московской области системы оценки качества инфраструктурных проектов IRIIS, сообщает телеканал «360». Она должна в том числе привлечь в регион новых инвесторов.

Отдельно хотелось поблагодарить коллег из ВЭБ за то, что они предложили такой инструмент, как IRIIS. Он позволит упаковывать все инвестиционные проекты в сфере ГЧП (государственно-частное партнёрство. — NEWS.ru) таким образом,...