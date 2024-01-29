В Госдуме обвинили офицеров НАТО в уничтожении Ил-76 с военнопленными Депутат ГД Федоров: Ил-76 сбили офицеры войск НАТО, чтобы разжечь конфликт

Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Самолет Ил-76, перевозивший пленных украинских военных, сбили офицеры войск НАТО с использованием французских и американских зенитных систем ради повышения интенсивности конфликта на Украине, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Евгений Федоров. По его мнению, инцидент является провокацией третьих сил, а именно США.

Сделано это было, как и сказал Владимир Путин, французской или американской техникой. Соответственно, разведанные были от американцев со спутников, и экипажи зенитных комплексов были иностранные. Это то, что называется «наемники». На самом деле — просто иностранные офицеры войск НАТО, которые и сбили самолет. Совершенно понятно, с какими целями: повысить интенсивность конфликта на Украине, — сказал Федоров.

Он подчеркнул, что и сам конфликт был инспирирован НАТО и странами Запада, и они же «периодически туда подбрасывают огонь, и устраивают такие события для того, чтобы его интенсифицировать».

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