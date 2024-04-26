В Госдуме не видят смысла в продлении майских праздников Депутат Синельщиков не поддержал продление майских праздников

Законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники является сомнительной идеей, поскольку это способствует разъединению страны на территории, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков. Парламентарий отметил, что праздники всегда объединяют россиян и родственники приезжают друг к другу с разных концов страны, чтобы провести время вместе.

По моему мнению, это что-то сомнительное. Это способствует разъединению страны на территории. Здесь один порядок, там — другой, здесь — праздники, там — будни. Я не вижу в этом смысл. Праздники всегда объединяют народ. Люди приезжали друг к другу с разных концов страны, проводили время вместе. А так разбегутся еще больше, — считает Синельщиков.

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект о праве губернаторов продлевать майские праздники. Для этого депутат предлагает учитывать мнение людей через региональные референдумы. Выходные, по его задумке, можно было бы перенести с новогодних каникул.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев предложил россиянам поехать в Калининград на майские праздники. В эти дни город отмечает 300-летие со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта. По его словам, также для отдыха подойдет Кавказ — в частности, можно поехать в Кавказские Минеральные Воды, Владикавказ, Архыз или Домбай.