В Госдуме не исключили ограничения на поездки в Египет

Существует вероятность, что России придётся ввести ограничения на поездки в Турцию. Это произойдёт, если в Египте будет расти число случаев заболевания COVID-19, в том числе штаммом «омикрон». Такое заявление сделал в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.

Эти ограничения позволят предоствратить распространение нового штамма коронавируса, отметил депутат. При этом следует учитывать два фактора: уровень заболеваемсти на курортах Египта и число граждан РФ, которые туда едут.

Если Египет станет направлением с достаточно большим объемом туристов, то надо будет предусмотреть барьеры. В первую очередь это могут быть барьеры для въезжающих обратно в Россию после отдыха. Также барьеры нужны, чтобы люди понимали, что поездки — это достаточно серьезный риск, — сказал Кривоносов.

При этом депутат подчёркивает, что ограничения на поездки или ужесточение проверок для прибывших оттуда следует вводить только при наличии серьёзных доказательств угрозы распространения штамма «омикрон».

В настоящее время, по мнению парламентария, достаточно запретить поездки на курорты россиян, не прошедшим вакцинацию, не имеющим антител против коронавируса и не имеющим медицинского отвода.

Ранее сообщалось, что в Россию полностью запрещён въезд иностранцам из девяти африканских стран и Гонконга. Отменены ранее существовавшие исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз. Такое решение приняло правительство РФ.