В Госдуме назвали возможные сроки повышения призывного возраста Депутат Картаполов: переход на новую систему призывного возраста в РФ могут начать весной

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже весной 2023 года. Об этом сообщил «Парламентской газете» председатель комиссии Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что на первых порах призывать будут «по смешанному типу» — то есть граждан от 18 до 30 лет.

До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием, — сказал депутат.

По его словам, полный переход к новой системе займет от одного года до трех лет.

21 августа на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в России следует поэтапно увеличить возраст призыва граждан в армию с 18 лет до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. По его словам, необходимо предоставить желающим возможность поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

В свою очередь замглавы комитета по обороне РФ Юрий Швыткин сообщил, что увеличение призывного возраста необходимо, чтобы к военному делу привлекались «зрелые люди». По его мнению, это послужит повышению военного потенциала Вооруженных сил.