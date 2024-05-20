В Госдуме назвали преимущества сотрудничества РФ и Ирана в авиасфере Депутат Толмачев: партнерство России и Ирана в авиасфере усилит их безопасность

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Авиационная безопасность в стране будет выше, если она использует собственную технику или пользуется поставками из дружественных стран, сказал NEWS.ru член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы Александр Толмачев. По его словам, сотрудничество Ирана с Россией в авиасфере имеет стратегический смысл, особенно после крушения вертолета американского производства с главой республики Ибрахимом Раиси.

России интересен опыт обхода западных санкций, затрудняющих приобретение запчастей и обслуживание самолетов иностранного производства. Мы также можем сделать шаг вперед в разработке БПЛА. Для Ирана это партнерство откроет доступ к российским технологиям и рынку сбыта, даст возможность развить собственную авиационную промышленность, — объяснил Толмачев.

Депутат отметил, что успех сотрудничества будет зависеть от многих факторов, включая технологические возможности и способность преодолевать санкционные барьеры.

Уже сейчас у нас есть большой прогресс. В июле 2022 года Россия и Иран подписали соглашение о поставках иранского оборудования для самолетов, а также о проведении ремонтно-эксплуатационных услуг техподдержки. Весной 2023-го — новый меморандум в сфере авиации, по которому страны выработали подход к использованию инфраструктуры для обучения летчиков, а также центров ремонта и техобслуживания самолетов, — рассказал он.

России, по его словам, необходимо наращивать усилия по кооперации и развивать собственную авиацию, чтобы составить достойную конкуренцию странам Запада и обеспечить безопасность в воздухе как для себя, так и для партнеров.

Вертолет Bell-212, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, разбился 19 мая в горах города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту было восемь человек, никто из них не выжил. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой объяснил, что вертолет полностью выгорел, поэтому шансов на спасение людей практически не было. Причинами крушения называли техническую неисправность вертолета и сложные метеоусловия. По мнению Липового, воздушное судно могло рухнуть из-за ошибки техники пилотирования.