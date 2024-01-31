В Госдуме рассказали, как оценивают недовольство Шойгу «Уралтрансмашем» Депутат Соболев назвал справедливым недовольство Шойгу «Уралтрансмашем»

Фото: МО РФ

Критика главы Минобороны Сергея Шойгу в адрес «Уралтрансмаша» за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса справедлива, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, артиллерия выполняет 80% огневого поражения противника и задачу изготовления необходимо решить в самое ближайшее время.

То, что у нас такой гаубицы новой нет, это 100%. Сейчас только то, что у нас находится в арсеналах, мы разбираем, модернизируем и отправляем на фронт. А артиллерия выполняет 80% огневого поражения противника. Это «бог войны», как говорил Иосиф Виссарионович Сталин. Гаубицы нет, поэтому он и раскритиковал, — сказал Соболев.

Сергей Шойгу 31 января посетил «Уралтрансмаш» для проверки выполнения гособоронзаказа по производству и ремонту самоходных артиллерийских систем (САУ) 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С4 «Тюльпан», 2С5 «Гиацинт», а также 2С35 «Коалиция-СВ». В ходе визита он раскритиковал главного конструктора предприятия за затягивание сроков изготовления перспективного артиллерийского комплекса.

Герой России генерал-майор Сергей Липовой предположил, что это связано с важнейшей ролью артиллерии на современном поле боя. При этом он отметил, что форсированное выполнение госзаказа требует времени.