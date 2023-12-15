В Госдуме назвали число принятых за год законов Госдума в 2023 году приняла 694 закона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы в 2023 году приняли 694 закона, эта «цифра сама говорит за себя», заявил председатель палаты Вячеслав Володин на завершающем пленарном заседании осенней сессии. По мнению спикера нижней палаты парламента, ее комитеты повысили качество работы.

Мы завершаем работу в текущем году, можно подводить итоги. Если говорить о законотворчестве, то наш итог — количество принятых законов. За 2023 год мы с вами приняли 694 закона, эта цифра сама говорит за себя, показатель количественный большой, но самое главное — качественный показатель. Надо признать, что наши профильные комитеты стали работать лучше, — сказал Володин.

Ранее 15 декабря в третьем чтении парламентарии приняли законопроект о том, что лицам, включенным в список нежелательных иностранных или международных организаций, запретят быть учредителями некоммерческих организаций (НКО) в России. Документ также запрещает религиозным деятелям выходить из состава организаций, так как это может привести к их расколу.

Одним из авторов поправок выступила депутат Госдумы Ольга Занко. Она подчеркнула, что изначальная версия документа предусматривала возможность выхода учредителей религиозных организаций из их состава. Однако авторы решили отказаться от данного положения после консультации с РПЦ.