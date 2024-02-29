В Госдуме нашли способ поддержать малый и средний бизнес в Новороссии Депутат Дёмин предложил ввести федеральную премию для бизнесменов из Новороссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Номинация за организацию бизнеса в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях может появиться в рамках национального предпринимательского конкурса «Бизнес-Успех», заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Александр Дёмин. По его словам, федеральная премия для предпринимателей из Новороссии должна отражать качества бизнесменов, которые осознанно приходят работать в новые субъекты.

Депутат предложил предоставлять им бесплатные услуги в открытии новых точек, ⁠пиар-сопровождение бизнеса, бесплатное обучение и определенную протекцию в органах власти.

Мы реагируем на те вызовы, которые возникли в связи с проведением СВО, и предусмотрели особый порядок включения в реестр МСП предпринимателей из Донбасса и Новороссии. За семь месяцев в этот реестр были включены 8963 предприятия, из которых 65% — по особому порядку, — сказал Демин.

Депутат подчеркнул, что за последние семь месяцев в новых регионах зарегистрировались 9 тыс. малых и средних предпринимателей, большинство из которых прошли эту процедуру в особом порядке. Кроме того, он предложил номинировать на премию социальных предпринимателей.

Недавно мы приняли важный закон о внесении в список социальных предприятий юридических лиц, обеспечивающих занятость участников СВО и ветеранов боевых действий. То есть если они обеспечивают их занятость, то приравниваются к социальным предприятиям и получают определенные льготы за то, что помогают в адаптации к мирной жизни после СВО. Несмотря на то что у нас сегодня только 11 тысяч социальных предпринимателей, всё время поступают предложения, как расширить список категорий бизнесменов, которые подпадают под эту категорию, — добавил Демин.

Ранее сообщалось, что пострадавшие из-за обстрелов ВСУ предприниматели Шебекинского округа Белгородской области получат компенсацию из резервного фонда регионального правительства. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, всего будет выделено 250 млн рублей, их получат представители малого и среднего бизнеса.