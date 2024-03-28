В Госдуме нашли способ побороть терроризм в Telegram Депутат Матвейчев: для борьбы с терроризмом Telegram должен стать более открытым

Фото: Stringer/NEWS.ru

Блокировка пользователей и каналов, ведущих террористическую деятельность, должна отвечать интересам руководства мессенджера Telegram, заявил NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его словам, платформа должна стать более открытой, это сделает ее безопаснее.

Если появляется пользователь с определенными признаками, например непонятно как приобретенными сим-картами и минимумом информации о себе, если употребляются определенные слова и выражения, этот чат или этот канал должен моментально уничтожаться без объяснения причин. Не нужны непрозрачные, таинственные пользователи. Людям, у которых добрые цели, нечего скрывать, поэтому они регистрируются под своими именами. Чем больше анонимности, тем больше зла, — считает он.

По мнению парламентария, для команды Павла Дурова пришло время собраться и усилить борьбу с опасным контентом, если она дорожит своим имиджем. Он подчеркнул, что репутация сети, дружественной террористам, никому не нужна.

Тelegram вряд ли хочет иметь репутацию сети, дружественной террористам. Поэтому он должен напрячь все свои искусственные интеллекты, все свои естественные мозги, все свои группы самых продвинутых программистов для того, чтобы уметь моментально блокировать всех злоумышленников, — сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что ждут от создателя Telegram Павла Дурова больше внимания к происходящему в мессенджере, который все чаще используется в террористических целях. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что вопрос о блокировке платформы не рассматривается.

Вечером 28 марта об отсутствии необходимости ограничивать доступ к платформе сообщил и Роскомнадзор. При этом ведомство призвало владельцев мессенджеров и социальных сетей обратить «особое внимание» на безопасность пользователей.